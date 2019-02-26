Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile Akyazı’da 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bugün saat 20.00’de rövanş için sahada olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmada, teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde kazanan 11’le maça başlaması bekleniyor. Ligde zirve yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor, öze dönüş politikası izlediği sezonda taraftarına Türkiye Kupası’nı armağan etmek istiyor. 8 senelik kupa hasretine nokta koymayı hedefleyen Bordo- Mavililer’de Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ve Ibanez sakatlıkları nedeniyle bugün yoklar.

Nasıl tur atlar?

0-0’ın rövanşında her türlü galibiyet Trabzonspor’u yarı finale taşıyacak. Aynı zamanda gollü beraberlikler de Bordo-Mavililer’e yarıyor. 0-0’lık skorda ise maç uzayacak. A Spor’dan yayınlanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.