Corona virüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da başlıyor peki Trabzonspor, liglere verilen araya kadar nasıl bir performans sergiledi? Futbol kulüpleri, liglere başlamaya hazır mı? Takımların Z Raporuna bir de FANATİK gözüyle bakın!

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