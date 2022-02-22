2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla kariyer zirvesini yaşayan Alexander Sörloth, Bordo-Mavililer'den ayrıldıktan sonra aradığını bulamadı. Fırtına'da bir sezonda 49 maça çıkan ve 33 kez rakip fileleri sarsıp, 11 de asist yapan Norveçli futbolcu bu muhteşem performansı sonrasında 20 milyon Euro bedelle Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Karadeniz devi anlaşma nedeniyle bu rakamın 10 milyon Euro'sunu kasasına koyarken, Sörloth da Almanya'daki yeni macerasına başladı.

'Taktik mesaj almıyordum'

Leipzig'e transferi sırasında ısrarcı olması nedeniyle pazarlıklarda Trabzonspor'un elini zayıflattığı için tepkileri üzerine çeken tecrübeli golcü, Almanya'daki bir röportajındaki ifadeleriyle de Türk futbolseverleri kızdırmıştı. Sörloth, "Türkiye'de taktik anlayış yok, açıkçası taktik mesaj almadan sahaya çıkıyordum. Sadece gol atmamı söylüyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'ya dönebilir

Türkiye'deki performansıyla zirveyi gören yıldız oyuncunun, Leipzig macerası istediği gibi geçmedi. Geçen sezon 37 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan Alexander Sörloth bu sezon başında İspanyol temsilcisi Real Sociedad'a kiralandı. İspanya'da da bu sezon 29 mücadelede görev bulan 26 yaşındaki forvet 5 gol, 1 asistlik katkısıyla bekleneni veremedi. Sociedad'ın 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp, kullanmayacağı belirsizliğini koruyor.