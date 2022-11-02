Trabzonspor’un kozu Bakasetas

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki son maçında Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik bir mücadeleye çıkacak Trabzonspor’da en büyük koz yine Anastasios Bakasetas olacak.

Maçın hakemi açıklandı

Karadeniz devinin Ferencvaros ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Kritik mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek. Osmers'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Dominik Schaal yapacak. Dördüncü hakem ise Robert Schröder olacak.

Basın programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Trabzonspor'un Ferencváros maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu. Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00’de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Abdullah Avcı ve oyuncumuz Trezeguet saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır.

30 bin bilet satıldı...

Bordo-Mavili ekibin, Ferencvaros ile oynayacağı mücadele öncesinde satışa çıkarılan biletlerin büyük bir kısmı tükendi. 200 ile bin 250 TL arasında değişkenlik gösteren 30 bin bilet satıldı. Geriye ise 8 bin civarında bilet kaldı.

Trabzon'da müthiş heyecan

Camp Nou, Wanda Metropolitano, Mestalla, Stadion Maksimir'den sonra Akyazı Stadı da dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. “Live the Dream” sloganıyla dünyanın birçok yerinde destekledikleri takımların stadyumlarında taraftarlara 11’e 11 gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşatan Socios.com, şimdi de Bordo- Mavili taraftarlara unutulmaz bir fırsatın kapılarını açacak. $TRA Fan Token sahipleri, 19 Kasım 2022’de Akyazı Stadı’nda hakemler yönetiminde 11’e 11 maç yapacak. Başvurular socios.com üzerinden yapılacak.

Fırtına’nın kozu Bakasetas!

Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı grupta beklentileri karşılayamadı. 5 maçta yalnızca 6 puan elde edebilen Karadeniz devi, son haftaya girilirken, 3. sırada yer aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise yarın 10 puanlı lider Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer kazanması halinde Monaco-Kızılyıldız maçında kendi işine yarayacak olan sonucun çıkmasını bekleyecek.

Avcı çok güveniyor

Fırtına'da ise gözler Anastasios Bakasetas'ta olacak. Yunan orta saha oyuncusu, tüm grup maçlarında skora katkı yaparken, 2 kez rakip fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi. 29 yaşındaki oyuncu, bu mücadeleye de ekstra çalışmalar ile hazırlanırken, takımının zafere uzanması için elinden geleni yapacak. Zorlu maçta Avcı, öğrencisine çok güveniyor.