Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor 'un kamp kadrosu açıklandı. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Trabzonspor, final için avantajlı konumda bulunuyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Manolis Siopis, Stefano Denswil, Jean Evrard Kouassi ve Fode Koita kadroda yer almazken, yarın 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Kadroda şu oyuncular bulunuyor: Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Puchacz, İsmail, Hüseyin, Hugo, Ahmetcan, Taha, Dorukhan, Berat, Yunus, M. Cem, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

Karadeniz ekibi, bu sezon Kayserispor’la oynadığı 3 resmi maçı da kazandı. Süper Lig ’in ilk yarısındaki karşılaşmada Bakasetas’ın golleriyle Kadir Has Stadı’nda 2-1 galip gelen Fırtına, Akyazı’da 2-0 geriden gelip 3-2’lik skorla 3 puanı kapmıştı. Türkiye Kupası’ndaki yarı final ilk maçında da Cornelius’un tek golüyle Bordo-Mavililer zafere uzandı. Yarın oynanacak rövanşta beraberlik tur için yetiyor ancak Trabzonspor tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.



