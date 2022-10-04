Geçtiğimiz sezon ligde 7 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan ve şampiyonlukta önemli payı bulunan Trabzonspor ’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon kayıplarda. Çıktığı 12 resmi maçta 1 golü bulunan 23 yaşındaki yıldız, özellikle son haftalarda yokları oynuyor. Abdullah Avcı’nın ısrarla görev verdiği Abdülkadir, hücumda sorumluluk almazken, topla buluşma sayısı da en az olan isimlerden. Oldukça formsuz bir sezon başlangıcı yapan genç futbolcunun, kızağa çekilmesi bekleniyor.

Teknik direktör Avcı’nın, Avrupa arenasında sağ kanatta Djaniny’yi tercih etmesi yüksek ihtimal. Ligde ise 3 yerliyi tamamlamak adına bu bölgede Umut Bozok veya Yusuf Yazıcı’nın forma giyebileceği öğrenildi.

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