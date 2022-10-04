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Trabzonspor'un kayıp yıldızı: Abdülkadir Ömür

Çıktığı 12 resmi maçta sadece 1 gol atabilen Trabzonspor’un genç yıldızı, sezona oldukça formsuz başladı. Abdullah Avcı’nın, Abdülkadir Ömür'ü kızağa çekmesi bekleniyor.

04 Ekim 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un kayıp yıldızı: Abdülkadir Ömür

Geçtiğimiz sezon ligde 7 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan ve şampiyonlukta önemli payı bulunan Trabzonspor ’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon kayıplarda. Çıktığı 12 resmi maçta 1 golü bulunan 23 yaşındaki yıldız, özellikle son haftalarda yokları oynuyor. Abdullah Avcı’nın ısrarla görev verdiği Abdülkadir, hücumda sorumluluk almazken, topla buluşma sayısı da en az olan isimlerden. Oldukça formsuz bir sezon başlangıcı yapan genç futbolcunun, kızağa çekilmesi bekleniyor.

Teknik direktör Avcı’nın, Avrupa arenasında sağ kanatta Djaniny’yi tercih etmesi yüksek ihtimal. Ligde ise 3 yerliyi tamamlamak adına bu bölgede Umut Bozok veya Yusuf Yazıcı’nın forma giyebileceği öğrenildi.

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