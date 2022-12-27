Traboznspor, Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bordo-Mavililer'in deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Hakan Aydın

4. Jens Stryger Larsen

5. Eren Elmalı

6. Arif Boşluk

7. Vitor Hugo

8. Hüseyin Türkmen

9. Marc Bartra

10. Siopis

11. Doğucan Haspolat

12. Marek Hamsik

13. Gbamin

14. Enis Bardhi

15. Abdülkadir Ömür

16. Bakasetas

17. Yusuf Yazıcı

18. Trezeguet

19. Edin Visca

20. Djaniny Semedo

21. Maxi Gomez

22. Umut Bozok

23. Naci Ünüvar