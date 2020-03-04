Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, Fenerbahçe karşılaşmasında takımına gol ya da asist olarak katkıda bulunamadı ama saha içindeki liderliğini, her zaman olduğu gibi başarıyla yerine getirdi. 34 yaşındaki oyuncu, ilerlemiş yaşına rağmen sahada adeta basmadık yer bırakmadı ve hem savunmada hem hücumda son derece etkili bir oyun oynadı.

İkinci yarıda rakibin hızlı hücumunu kesmek için Mehmet Ekici’ye faul yapıp sarı kart gören Arjantinli futbolcu, yarı final ilk maçında alınan galibiyette pay sahibi olan isimlerin başında geldi.