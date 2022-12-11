Nwakaeme’nin yerine transfer edildikten sonra ilk etapta adaptasyon sorunu yaşayan ancak hiç pes etmeyen Mahmoud Trezeguet, ligde ve Avrupa’da çıktığı 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performans göstermişti. Mısırlı yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok önem verdiği Antalya kampında bir kez daha kalitesini sergiledi. 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan Mısırlı kanat oyuncusu, Hull City ve Crystal Palace maçlarında attığı gollerle de alkış aldı. Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hücum silahı olan Trezeguet, Visca’nın dönüşüyle birlikte hücumda rahatlamış gözüküyor. Daha geniş alanlar bulan ve ikinci forvet gibi sık sık ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor.

Sezonun ilk bölümünde çıktığı 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Trezeguet, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor.

4 isim daha var

Trezeguet’nin yanı sıra Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar ve Siopis, Antalya kampının dikkat çeken diğer isimleri oldu. Özellikle sezonun ilk bölümündeki performansıyla eleştirilen Abdülkadir, orta sahaya geçtikten sonra kendini buldu. Bartra’nın yokluğunda forma şansını iyi değerlendiren Hüseyin, ‘11 için hazırım’ mesajı verirken, Naci ile Siopis de hırslı görüntüsüyle fark yarattı.

16 günde 5 maç

Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor , Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek. Bordo-Mavililer, 21 Aralık’ta Türkiye Kupası’nda Samsunspor ile Karadeniz derbisine çıkacak. 24 Aralık’ta ligde kritik Fenerbahçe mücadelesi var. 28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük’e konuk olacak Trabzonspor, sonrasında 5 Ocak’ta Giresun’u konuk edecek ve yine hafta içinde 9 Ocak’ta Alanya’ya gidecek. 16 günde 5 maç oynayacak olan Fırtına’nın hedef seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak. Karadeniz ekibi, söz konusu 5 maçın 3’ünü Akyazı ı’nda taraftarının önünde oynayacak.

Yolcu listesinde 2 yıldız favori

Trabzonspor’un kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunurken, 1998’den genç doğumlu oyuncular için ayrılan kontenjan boş. Bordo-Mavililer, sezonun ikinci yarısında Peres’in lisansını aktif hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda 1 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor. Favori isimler Djaniny ve Larsen. Djaniny’ye Arap Yarımadası’ndan ilgi var. Larsen’i ise ülkesinden isteyen takımlar bulunuyor. Yönetim, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirecek.

6 ismi hiç kullanamadı

Dünya Kupası’nda boy gösteren Maxi Gomez ve Larsen’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Djaniny ile Yusuf Yazıcı Antalya kampında performans veremedi. İki yıldız, sadece bir kaç hafif tempolu idmana katıldı. Burun ameliyatı olan Bartra takımdan ayrı kalırken, Lahtimi ise pasaport problemi nedeniyle kampın neredeyse tamamını kaçırdı. Bu 6 futbolcuya ek olarak A Milli Takım’da da düzenli oynayan Eren Elmalı, hazırlık maçlarında dinlendirildi.

Genç oyunculara kapı açık...

Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli... Trabzonspor’un 3 genç oyuncusuyla pek çok kulüp yakından ilgileniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu oyuncuların düzenli forma giyebilecekleri kulüplere kiralanmasına sıcak bakıyor. Ocak ayında bu üçlünün ayrılması bekleniyor. Fırtına, sezon başında da Enis Destan ve Batuhan Kör gibi potansiyelli yıldız adaylarını kiralık yollamıştı.

Altyapı için kritik zirve

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon’a döndükten sonra altyapıyla ilgili toplantı yapacak. Daha önce uluslararası uzman bir firmayla anlaşan ve altyapı sistemini sil baştan organize eden Bordo-Mavililer’de, Avcı son gelişmelerle ilgili bilgi alacak. Potansiyelli yıldız adaylarının gelişimini yakından takip eden Abdullah hoca, son olarak U19 takımının başarılı sol beki Arif Boşluk’u A takıma almıştı.