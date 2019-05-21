Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve fazla forma şansı bulamayan Kamil Ahmet Çörekçi’nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Ancak Bordo-Mavili yönetim, yedek kaldığında sorun etmeyen, sahaya çıktığında ise elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan 27 yaşındaki sağ bek ile yola devam etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda tecrübeli oyuncu ile haftalar öncesinden ön görüşme yapan Ahmet Ağaoğlu’nun kurmayları, 3 yıllık yeni anlaşma konusunda Kamil Ahmet’le anlaşmaya vardı. Ligin son haftasında Rize ile oynanacak maçın ardından başarılı oyuncu ile resmi olarak sözleşme yenileneceği öğrenildi. Başarılı oyuncu, sakatlığı süresince Pereira’nın yokluğunu aratmamıştı.