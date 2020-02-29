Trabzonspor, Rize mücadelesine sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle ideal 11’inden farklı bir kadro ile çıkacak.

Sakatlığı devam eden Pereira’nın yokluğunda Kamil Ahmet oynayacak, cezalı Campi’nin yerini ise Hüseyin Türkmen dolduracak. Hazır olmayan Nwakaeme’nin yerine ise sol kanatta Ekuban görev yapacak.

Mikel, Sosa’yı rahatlatacak

Cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyen John Obi Mikel bir maçlık aranın ardından formasına kavuşacak. Bugün Rize karşılaşmasına 11’de başlaması beklenen Nijeryalı oyuncu, orta sahayı rahatlatacak. Tecrübeli futbolcu sorumluluk alarak 34 yaşındaki kaptan Jose Sosa’nın yükünü hafifletecek.

Ndiaye bugün ilki yaşayabilir

Fırtına’nın devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye takıma çabuk ısındı. Geldiği ilk günden bu yana iyi bir performans ortaya koyan Senegalli futbolcu, ligde son oynanan Sivas ve Beşiktaş karşılaşmalarında da birer asistle yıldızlaştı. Deneyimli oyuncu bugün Karadeniz derbisinde Rize karşısında da gol pası verirse Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamış olacak.