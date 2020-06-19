Caleb Ekuban... Sezona müthiş başladı, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 4 maçta 4 gol attı, ligde de 3. haftada Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Sonrasında idmanda şanssız bir sakatlık yaşadı, sol ayak tarak kemiği kırıldı. Ama yılmadı, çalıştı, 3 ay sonra tekrar sahalara çıktı. İlk başlarda maç temposunu yakalamayan çalışan Ganalı yıldız, 23. haftadan sonra ise patlama yaptı. Üst üste oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş, Rize, Gaziantep ve Malatya maçlarında skora katkı sağlayan Ekuban, pandemi sonrası kaldığı yerden devam etti. İlk olarak Göztepe mücadelesinde 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Ekuban, Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe maçında şov yaptı, Sörloth’a 2 gol attırdı.

Çifte kupa güvencesi...

Hüseyin Çimşir’in forvet arkası gibi oynatığı yıldız golcü, kenarlardan yaptığı hücumlarla da rakip savunmaları adeta dağıtırken, Fırtına’nın jokeri oldu. Hocasının maç içinde hem 10 numara hem forvet hem de kanat gibi kullandığı 26 yaşındaki futbolcu performansıyla fark yaratıyor. Ekuban, çifte şampiyonluk yolunda güven veriyor.

Safa Can Konuksever