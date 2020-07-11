Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Alexander Sörloth, Bordo-Mavili forma ile 29 gol, 10 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Norveçli yıldız bu oyununun yanı sıra istikrarıyla da ön plana çıktı. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fırtına'da 24 yaşındaki oyuncu sezon başından bu yana sadece 4 maçta görev yapmadı.

Kaleciler liste dışında

Son oynanan Antalya sınavında bu sezonki 45. mücadelesine çıkan yıldız oyuncu kalecilerin yer almadığı listede zirveye yerleşti, Türkiye'de en çok forma giyen isim olmayı başardı. Sörloth'u, Başakşehir'den Visca (42) ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak (41) takip etti.