Trabzonspor'un istediği yıldız gemileri yaktı!
Geçtiğimiz transfer dönemlerinden bu yana Karadeniz devinin istediği ancak bir türlü kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuda flaş gelişme... 25 yaşındaki futbolcu da artık gemileri yaktı, transfer için Trabzonspor'un önü açıldı.
Golcü konusunda Artem Dovbyk için uzun bir süredir temaslarını sürdüren Trabzonspor 'a sevindirici haber geldi. Birkaç gün önce takımdan ayrılmak için Ukrayna ekibi Dnipro'ya rest çeken 28 yaşındaki santrfor, dünde Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.
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28 maç 24 gole katkı
Bu sezon 28 maçta 19 kez rakip fileleri havalandıran ve 5 de gol pası veren Ukraynalı yıldız, takımdan ayrılmak istediğini ve büyük bir takıma gitmek istediğini belirtti.
'İyi seçenekler lazım'
Dovbyk'in sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Yeni kontrata imza atmamaya karar verdim. HayalimAvrupa'da üst düzey şampiyonalarda mücadele etmek.Kışın takım değiştirebilmemiçin sadece banadeğil, Dnipro-1'ede uyacak çok iyi seçenekler olması lazım."