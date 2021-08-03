Real Sociedad forması giyen Willian Jose, Fırtına'nın forvetteki ciddi hedeflerinden bir tanesi olarak görülüyor. Ancak İspanyol kulübü Real Sociedad, oyuncu için 7 milyon euro bonservis talep ediyor. Üstelik paranın büyük bölümünü de peşin istiyor. Jose ise takımdan ayrılmak amacında... La Liga ekibinin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Wolverhampton'a kiraladığı Jose, Real Sociedad'da alternatif oyuncu olmayı kabul etmedi. İspanyol kulübünün başkanı Jokin Aperribay ise "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz. Eğer istediğimiz gibi giderse Jose takımdan ayrılacak. An





cak hala bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.



