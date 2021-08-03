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Trabzonspor'un istediği Willian Jose ayrılmak istiyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği forvetlerden bir tanesi olan Willian Jose, Real Sociedad'dan ayrılmak istiyor. Ancak İspanyol kulüp oyuncu için 7 milyon euro bonservis talep ediyor.

03 Ağustos 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un istediği Willian Jose ayrılmak istiyor

Real Sociedad forması giyen Willian Jose, Fırtına'nın forvetteki ciddi hedeflerinden bir tanesi olarak görülüyor. Ancak İspanyol kulübü Real Sociedad, oyuncu için 7 milyon euro bonservis talep ediyor. Üstelik paranın büyük bölümünü de peşin istiyor. Jose ise takımdan ayrılmak amacında... La Liga ekibinin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Wolverhampton'a kiraladığı Jose, Real Sociedad'da alternatif oyuncu olmayı kabul etmedi. İspanyol kulübünün başkanı Jokin Aperribay ise "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz. Eğer istediğimiz gibi giderse Jose takımdan ayrılacak. An


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cak hala bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.


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