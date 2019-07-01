Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique ile sözleşmesi sona eren Faslı golcü Rachid Alioui'nin adı, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Bordo Mavili kulübün teklifte bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki santrforun yeni takımı ise bugün belli oldu.

Angers kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada bonservisi elinde olan Alioui'yi 2022 yazına dek kadrosuna kattığını duyurdu. Bu yaz Angers'in ilk transferi olarak kayıtlara geçen Faslı futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler