Spor Toto Süper Lig 'de Trabzonspor bugün sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililerde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ola Brynhildsen için Molde’nin tavrı net

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’nde Trabzonspor’a rakip olan Molde’de, Brynhildsen her iki maçta sergilediği performansla dikkat çekmişti. 2 gol, 2 asistlik skor katkısı gösteren 23 yaşındaki hücumcu, o günden beri Fırtına’nın radarında. Bordo-Mavililer, ara transfer döneminde Norveçli yıldız için nabız yoklarken, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışıyor. Molde kulübünün ise direkt satış dışındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi. Molde’nin bonservis olarak minimum 4.5 milyon Euro beklediği öğrenildi.

Satış olmazsa zor

Bordo-Mavililer’in oyuncu satışı yapmadan yani kasaya bonservis geliri girmeden bu rakamlara çıkması imkansız gözüküyor. Visca’nın yerine arayışta olan Karadeniz ekibinin, daha az maliyetli isimlere yönelme ihtimali yüksek.



