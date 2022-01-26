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Trabzonspor'un istediği Kaan Ayhan'a transfer izni çıkmadı

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a İtalya'dan bir kez daha kötü haber geldi. Bordo mavililerin kadroya katmak istediği milli savunmacı Kaan Ayhan'a transfer izni çıkmadı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un istediği Kaan Ayhan'a transfer izni çıkmadı

Uzun süredir Sassuolo'dan Kaan Ayhan için devrede olan Bordo-Mavililer'e İtalyan kulübü yine olumsuz yanıt verdi. Sassuolo'nun CEO'su Carnevali ülkesinde TuttoMercatoWeb'e yaptığı açıklamada her ne kadar Trabzonspor 'un büyük ilgisi olsa da Kaan Ayhan'ın Ocak ayında ayrılmayacağının altını bir kez daha çizdi. İtalyanlar kiralama teklifini de kabul etmiyor, Milli oyuncuyu bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor.

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