Uzun süredir Sassuolo'dan Kaan Ayhan için devrede olan Bordo-Mavililer'e İtalyan kulübü yine olumsuz yanıt verdi. Sassuolo'nun CEO'su Carnevali ülkesinde TuttoMercatoWeb'e yaptığı açıklamada her ne kadar Trabzonspor 'un büyük ilgisi olsa da Kaan Ayhan'ın Ocak ayında ayrılmayacağının altını bir kez daha çizdi. İtalyanlar kiralama teklifini de kabul etmiyor, Milli oyuncuyu bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor.