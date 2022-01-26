Trabzonspor'un istediği Kaan Ayhan'a transfer izni çıkmadı
Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a İtalya'dan bir kez daha kötü haber geldi. Bordo mavililerin kadroya katmak istediği milli savunmacı Kaan Ayhan'a transfer izni çıkmadı.
Uzun süredir Sassuolo'dan Kaan Ayhan için devrede olan Bordo-Mavililer'e İtalyan kulübü yine olumsuz yanıt verdi. Sassuolo'nun CEO'su Carnevali ülkesinde TuttoMercatoWeb'e yaptığı açıklamada her ne kadar Trabzonspor 'un büyük ilgisi olsa da Kaan Ayhan'ın Ocak ayında ayrılmayacağının altını bir kez daha çizdi. İtalyanlar kiralama teklifini de kabul etmiyor, Milli oyuncuyu bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor.