Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak adına transferde büyük oynuyordu. Bu doğrultuda savunmasını Jerome Boateng'le güçlendirmeyi hedefleyen Bordo-Mavililer, Alman oyuncu ve kulübü Lyon'la görüşmelere başlamıştı.

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Tolga Dirican da konuyla ilgili olarak İngiliz basınından Sky'a konuştu. Boateng'in, Fransız ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini aktaran Dirican, "Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmedim. Kendisinin gelecek sezon için hırsı çok yüksek. Bir dünya şampiyonu ve iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu gibi şampiyonluklar için oynamak istiyor. Geçen sezon Lyon'a çok geç katıldığı için hiçbir hazırlığı yoktu. Bunu bu yıl kesinlikle tekrarlamak istemiyoruz. Jerome şimdiden yeni sezona hazırlanmak için odaklanmış bir şekilde çalışıyor. Düzenli olarak oynamak istiyor" açıklamalarında bulundu.

Boateng kariyerinde Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih ve Lyon'un formalarını giydi.