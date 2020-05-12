Hücum hattında sorunlar yaşayan Belçika ekibi Standard Liege, Trabzonspor'un gündeminde olan Achraf Bencharki için harekete geçti.

FootNews'in haberine göre Standard'ın teknik direktörü Michel Preud'homme, Trabzonspor'un ilgilendiği ismi transfer listesinin ilk sırasına koydu.

Her iki kanatta da oynayabildiği ve çok yönlü bir oyuncu olduğu için Belçika ekibinin listesinde yer aldığı belirtilen oyuncu için Trabzonspor'un kulübü Zamalek ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu.

Oyuncuyu isteyen diğer kulüpler ise Bordeaux, Montpellier, Nice ve Strasbourg olarak aktarıldı.