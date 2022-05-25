Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk, Torino'yla imzalamak üzere!
Trabzonspor'un yaklaşık iki sezondur istediği Artem Dovbyk'tan kötü haber geldi. İtalyan basını; Dnipro ile Torino'nun anlaşmak üzere olduğunu yazarken, Ukraynalı golcünün de başkent ekibiyle el sıkıştığını ve Torino'ya gittiğini iddia etti.
Alexander Sörloth ayrıldığından bu yana Trabzonspor 'un kadrosunda görmek istediği ve kulübü Dnipro ile uzun uzun pazarlıklar yaptığı Artem Dovbyk'in yeni adresi belli oluyor...
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ukraynalı golcü, Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Dnipro ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki forvet için iki kulübün de çok büyük oranda el sıkıştığı kaydedildi.
Hatta Çizme basını, Dovbyk'in, Torino şehrine gittiğini de iddia etti.
Kısa bir dönem Beşiktaş 'ın da gündemine gelen başarılı forvet bu sezon 18 maça çıkarken, 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.