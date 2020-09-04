Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Kadrosuna Flavio, Andres Trondsen, Marlon, Stiven Plaza gibi isimleri katan bordo mavililer, bu sezon geçen sene kaçırdığı şampiyonluğu almak için mücadele edecek. Fırtına, Süper Lig'de ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Trabzonspor'un maç fikstürü TFF'nin fikstür kura çekimi sonrasında belli oldu.

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