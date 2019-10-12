Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak adına 2 eleme turu oynadığı için sezonu erken açan Bordo- Mavililer, ilk milli ara öncesinde oldukça yoğun bir maç trafiği geçirmişti. Kupa 2’de gruplara kalmayı başaran Fırtına, bu milli ara öncesinde de yine yoğun fikstürden çıktı. 22 günde 6 resmi maç oynayan ve sakatlıklar nedeniyle oldukça dar bir kadro ile mücadele eden Trabzonspor, yaklaşık iki haftalık arada iyi bir dinlenme süreci geçirecek. Ancak Karadeniz ekibini bundan sonraki milli araya kadar ilginç bir fikstür bekliyor.

Zayıf halka görünse de...

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynayacak olan Trabzonspor kağıt üstünde favori görünüyor. Ancak Kırmızı-Siyahlılar, 7 haftada yalnızca 2 mağlubiyet aldı ve 11 puan topladı. Bordo-Mavililer, daha sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Rus temsilcisi Krasnodar ile kozlarını paylaşacak. Henüz puanı olmayan Yeşil-Beyazlılar, grubun en zayıf halkası olarak görünse de galibiyete çok ihtiyaçları var.

22 günde 6 maç

Fırtına, Avrupa dönüşünde ise son haftalarda çıkışa geçen Başakşehir ve Göztepe ile kapışacak. Ligde 5 haftadır kaybetmeyen iki takımla oynadıktan sonra Karadeniz devi, yine Avrupa’da Krasnodar ile rövanş oynayacak. Bordo-Mavililer, şu anda lider olan Alanya’yla da karşılaştıktan sonra milli araya girecek. Yine 22 günde 6 maça çıkacak olan Trabzonspor, minimum kayıpla bu kritik virajı dönmeyi hedefliyor.