3 yıllık aranın ardından yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, Ferencvaros maçının ikinci yarısında oyuna girmiş ancak dizinden sakatlık geçirmişti. Kızılyıldız, Adana Demirspor ve GaziantepFK karşılaşmalarında oynayamayan başarılı futbolcu, tamamen iyileşti. Milli arada takıma verilen izinde yurt dışına gidenve farklı bir doktora da gözüken Yusuf’un ağrılarının büyük oranda geçtiği öğrenildi.

Antrenmanlara başlayan 25yaşındaki oyuncunun, Kayserispor karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.

13 günde 4 maç var

Milli ara sonrası 13 günlük periyotta 2’si Avrupa olmak üzere 4 önemli maça çıkacak olan Trabzonspor ’da, Yusuf’un dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Abdullah Avcı, yoğun maç temposunda yıldız solağı hücum hattında kullanacak. Özellikle sağ kanatta sıkıntı yaşayan Fırtına’da, Yusuf Yazıcı’nın zaman zaman burada şans bulması bekleniyor.

Abdullah Avcı’nın, forvet, 10 numara ve sağ kanatta dönüşümlü olarak görev vermeyi düşündüğü Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’un hücumdaki jokeri olacak.

Sol kanatta hep aynı ikili...

Abdullah Avcı, Süper Lig ’de 7 haftalık periyotta sol kanatta hep aynı ikiliyi oynattı. Yeni transferlerden Eren Elmalı, tecrübeli hocanın en çok şans verdiği isim olurken, Trezeguet de 7 maçın tamamına ilk 11’de başladı. Ümraniye ve Gaziantep FK karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıran Mısırlı yıldız formunu bulurken, her iki isim de Milli Takım ’dan davet aldı.







