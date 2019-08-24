Bir tarafta geçen sezon İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Daniel Sturridge, diğer tarafta Trabzonspor formasıyla çıktığı 3 maçta 3 kez fileleri havalandıran Alexander Sörloth...

Fırtına’da dikkatler bu iki golcü üzerinde olurken, 3. forvet konumuna düşmesi beklenen Caleb Ekuban rüzgarı yaşandı. Ganalı oyuncu UEFA Avrupa Ligi’nde AEK deplasmanında attığı 3 golle yıldızlaştı ve yaptığı hat-trick ile forma rekabetinde ‘ben de varım’ mesajını verdi.

Karaman rekabetten memnun

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman ise yaşanan tüm bu gelişmelerden oldukça memnun.

İlerleyen haftalarda formayı kime vereceği konusunda tatlı bir telaşa girecek olan tecrübeli çalıştırıcı, her şeye rağmen hem kadro rotasyonunun, hem de golcülerinin performansı nedeniyle oluşan rekabetin takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.