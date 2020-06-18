Ünal Karaman’ın ardından göreve getirilen, o günlerde ‘Acaba yapabilir mi?’ denilen Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’u çifte şampiyonluğa taşıyor. 41 yaşındaki teknik adam kupada ve ligde emin adımlarla ilerliyor. Başarılı çalıştırıcı, özellikle Fenerbahçe maçlarındaki hocalık performansıyla camiayı ayağa kaldırdı, tüm rüzgarı arkasına aldı. 1 Şubat’ta oynanan lig maçında ezeli rakibe karşı 2-1 kazanan Trabzonspor, yine Çimşir yönetiminde 3 Mart’ta oynadığı yarı final ilk karşılaşmasında Sarı-Lacivertliler’i Akyazı’da aynı skorla mağlup etti. Fırtına son olarak İstanbul’da 23 yıllık hasreti bitirdi. Final için beraberlik yetmesine rağmen Hüseyin hoca takımını zafer için sahaya sürdü ve Bordo-Mavililer 3-1’lik galibiyetle döndü.

16 maçta 12 galibiyet

4.5 ayda çıktığı 3 Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılan Hüseyin Çimşir, iki kulvarda toplamda 16 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Trabzonspor bu maçların 12’sini kazanırken, 3’ü berabere bitti, tek yenilgi ise kupada Denizlispor karşısına geldi. O maçta ise penaltılarda Fırtına galip geldi. Söz konusu 16 maçta tam 43 gol atan Trabzonspor, sadece 15 gol yedi.