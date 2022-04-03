Beşiktaş ’ı devirip tarihin en erken lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Trabzonspor ’da tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Hafta boyunca Beşiktaş’ı ve yeni hocası Valerien Ismael’in oyun sistemini ekibine analiz ettiren Trabzonspor’un teknik patronu Abdullah Avcı, takımıyla yaptığı son toplantıda zaferin şifresini verdi. “Coşkulu ama akıllı oynayacağız” diyen Avcı, “40 bin taraftarımızın desteğiyle rakibe baskımızı hissettireceğiz. Çalıştıklarımızı sahada yapalım ve 90 dakika boyunca aynı disiplinle mücadele edelim yeter. Müthiş geçen bu sezona güzel bir hikaye daha ekleyeceğinizden şüphem yok. Size güveniyorum” sözleriyle oyuncularına seslendi.

Önde baskı yapılacak

3’lü savunmayla maça çıkması beklenen Beşiktaş’a karşı hızlı bir oyun başlangıcı planlayan Abdullah hoca, özellikle 3. bölgede yapılacak baskıyla rakibi hataya zorlamaya çalışacak. Bordo-Mavililer, topun kontrolünü elinde tutan taraf olmak istiyor.



