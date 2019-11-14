Düşük maliyetli transferlerle zirve adaylarından biri haline gelen Fırtına, devre arasında da aynı politikayla devam edecek. Bordo-Mavililer’in hedefinde ise Süper Lig’de Sivasspor formasıyla sezona damga vuran iki isim var: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Her iki kanatta da oynayabilen Emre Kılınç’ı Nwakaeme’ye alternatif olarak takıma kazandırmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, 10 numara pozisyonunda skor katkısının yanı sıra takım savunmasındaki disiplinli oyunuyla da dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan’ı ise Sosa’yla alterne etmeyi planlıyor. Bu iki oyuncu için yönetime verilen raporun ardından harekete geçildi.

Herkes peşlerinde...

FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Bordo-Mavililer, Sivasspor’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki yıldız adayının menacerleriyle bir görüşme yaptı. Oyunculara, “İmza atmayın, devre arasında sizi alacağız” mesajı yollandı. Sivasspor da oyuncularıyla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak Mert Hakan ve Emre’ye menacerler aracılığıyla yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa’dan da teklifler geliyor.