Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor için bugün perde kapanıyor... Bordo-Mavililer, müthiş sezonunun kapanışını da müthiş yapmak istiyor. Geçtiğimiz hafta 70 bin taraftarının önünde Altay’ı deviren ve puanını 81’e çıkartan Fırtına, bugün de Başakşehir’i İstanbul’da mağlup ederse rekor kıracak.

Öyle ki Trabzonspor’un Süper Lig’de mücadele ettiği 48 sezonda topladığı en yüksek puan 82’ydi. 1995-1996 ve 2010-2011’de 34 haftalık periyotta 82 puanı hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, Başakşehir’i yenerse bu sezon 84 puana ulaşacak ve rekor kıracak.

Koleksiyonu tamamlayabilir

Öte yandan Bordo-Mavililer bu sezon Süper Lig’deki 19 rakibinin 18’ini resmi maçlarda devirmişti. Ligde ilk yarıda yenilip, şampiyonluk maçında berabere kaldığı Antalyaspor’u Türkiye Kupası’nda dize getiren Fırtına’nın yenemediği tek takım; Başakşehir. Fırtına bugün kazanırsa, koleksiyonu tamamlayacak.









Güle oynaya İstanbul’a

Fırtına, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı idmanla tamamladı. Bu çalışma aynı zamanda sezonun son antrenmanı oldu. Oldukça keyifli geçen idmanın ardından Şampiyon Trabzonspor, özel uçuşla İstanbul’a gitti. Bugünkü mücadelenin bitimiyle hem teknik heyet hem de oyuncular tatile çıkacak.

7 isim forma giymeyecek

Trabzonspor’da Marek Hamsik kart cezalısı. Abdülkadir Ömür, Peres, Serkan, Denswil, Erce ve Trondsen’in sakatlıkları bulunuyor. Bu 7 isim, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın şampiyonluğa rağmen yine ideale yakın kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

11 maçlık süper seri

Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşılaştığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Fırtına, Kasımpaşa, Başakşehir ve Karagümrük ile oynandığı 5 maçın 3’ünü kazandı, 2 kez berabere kaldı.







