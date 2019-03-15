Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmesinin ardından artık gözünü lige çeviren ve hedefini ilk 3 olarak belirleyen Trabzonspor, sezon sonunda 4 yıllık Avrupa hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Öze dönüş politikasının uygulandığı sezonda Avrupa Kupaları’na katılarak sportif başarı yakalamayı planlayan Karadeniz temsilcisi, aynı zamanda mali anlamda da rahatlamayı amaçlıyor.

Sezon sonunda ilk 4’te yer almak isteyen Fırtına, bu hedefine ulaşması halinde kasasına da sıcak para koyacak.

Gruplara kalırsa...

Son olarak 2015-2016 sezonunda Avrupa’da boy gösteren Bordo-Mavililer, TFF’nin ödül yönetmeliğine göre sezonu 4. sırada tamamlarsa 16 milyon TL, 3. bitirir ise 21 milyon TL’nin sahibi olacak.

Öte yandan Fırtına, Avrupa’da eleme turlarını geçer ve gruplara kalırsa UEFA’dan da katılım ücreti alacak ve mali anlamda rahat bir nefes alacak.