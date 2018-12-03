Sezon başından bu yana karşılaşmalarının ilk yarılarından genel olarak iyi bir performans sergileyen Trabzonspor, ikinci devreler de oyundan düşüyordu. Bu durum da camiada teknik direktör Ünal Karaman’ın yanlış oyuncu değişiklikleri yaptığı şeklinde yorumlanıyordu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, önceki gün kendisini eleştirenlere gereken cevabı verdi.

Kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Juraj Kucka ile Onazi’nin yokluğu nedeniyle kısıtlı bir kadroya sahip olan Karaman, olabilecek en ideal 11’ini sahaya sürdü.

Değişiklikler sonuç verdi

Ancak Fırtına ilk yarıda pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. İkinci yarıya da tutuk başlayan Karadeniz devinde Ünal Karaman’ın hamleleri sonuç verdi. İlk değişikliğini 74. dakikada yapan tecrübeli çalıştırıcı, Olcay Şahan’ın yerine Ekuban’ı sahaya sürdü. Bu dakikanın ardından oyuna ağırlığını koyan Fırtına, 82’de Ekuban’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karaman son değişikliklerini ise 90+4’te Anthony-Batuhan, 90+6’da da Rodallega-Amiri ile yaptı. 90+8. dakikada Amiri attığı golle skoru tayin etti.

Böylece, Trabzonspor sonradan oyuna dahil olan iki oyuncusunun attığı gollerle 3 puanın sahibi oldu.