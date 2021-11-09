Bordo-Mavililer, Milli ara öncesi sezonun en kârlı haftalarından birini oynadı. Beşiktaş ’ı Dolmabahçe’de 2-1’lik skorla mağlup eden Fırtına, hem galibiyet serisini sürdürdü hem de rakibine ciddi bir darbe vurdu. Cumartesi akşamı Vodafone Park’ta müthiş bir zafere uzanan Trabzonspor, pazar günü ise rakiplerinin maçlarını izlerken kazanmaya devam etti! Öyle ki, Galatasaray , Karagümrük’e takıldı ve 1 puan aldı. Fenerbahçe de, Kayserispor mücadelesinde 1 puanı son anlarda kurtardı.

Sadece Konyaspor kazandı

Sezonun flaş takımlarından Hatayspor, Adana Demirspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, Alanyaspor da haftanın açılış maçında Rize’ye yenildi. Rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları hesaba katıldığında, Trabzonspor bu hafta toplamda 16 puanlık bir avantaj elde etti. Ligin ilk 8 sırasına bakıldığında Trabzonspor dışında kazanan tek takım; Konyaspor. Yeşil-Beyazlılar, Göztepe’yi 2-0’la geçip, puanını 23 yaptı ve haftayı 3. sırada kapattı.

7 maçın 4’ü Akyazı’da

Trabzonspor, 12. hafta itibarıyla Galatasaray’ın 9, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ise 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Üstelik Milli ara sonrası, Fırtına’yı daha rahat bir fikstür bekliyor. 3 ezeli rakibiyle de oynayan Trabzonspor, Sivas, Alanya, Konya gibi zorlu Anadolu maçlarını geçti. Karadeniz ekibi, devre arasına kadar ki 7 maçın 4’üne evinde çıkacak, sırasıyla Gaziantep, Karagümrük (d), Adana Demir, Antalya (d), Hatay, Altay (d) ve Başakşehir’le karşılaşacak.





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