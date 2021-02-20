Fırtına’nın 3 kalecisi sağlık sorunları yaşadığı için dün eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. Hem Trabzonspor’un kulüp tarihinde hem de bu sezon ligde oynayan en genç file bekçisi olan Kağan, performansıyla tam not aldı. Faruk da sol bekte iyi bir maç çıkartırken, Trabzonspor Türk futboluna iki yeni isim kazandırdı.

Son yıllarda altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor’da, bu kez iki yeni isim vitrine çıktı: Kağan Moradaoğlu ve Faruk Can Genç... Bordo-Mavililer’in ilk 3 kalecisi sağlık sorunları yaşadığı için 2003 doğumlu Kağan 11’de görev yaptı. Lise öğrencisi olan Kağan, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına oynayarak tarihe geçti. 18 yaş 40 günlük Kağan, Trabzonspor’da eldivenleri takan en genç kaleci oldu ve 1 gün farkla Arda Akbulut’u geride bıraktı. Aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de eldivenleri takan en genç file bekçisi olarak da tarihe adını yazdırdı. Performansıyla tam not alan Kağan, özellikle soğukkanlı yapısıyla dikkat çekti. İkinci yarıda bir pozisyonda yılların tecrübesi Demba Ba’yı çok şık bir çalımla geçti. Uzatmalarda da Gulbrandsen’in vuruşunda topu ayaklarıyla kurtardı.

Faruk sinyali vermişti

21 yaşındaki Faruk Can da, Marlon’un yokluğunda ilk kez lig maçı heyecanı yaşandı. Bu sezon daha önce Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor mücadelesinde görev alan Faruk, o karşılaşmada verilen şansı çok iyi kullanmıştı. Abdullah Avcı’nın sol bekte yine güvenip formayı verdiği Faruk, alkış topladı.

Kadroda altyapıdan 10 isim

Kağan Moradaoğlu (18) ve Faruk Can Genç’in (21) dışında Trabzonspor’un dünkü kadrosunda altyapı patentli 8 isim daha vardı. 23 yaşındaki Hüseyin Türkmen’in yanı sıra 18 yaşındaki kaleciler Hakan Aydın ile Adem Ağaoğlu, Atakan Gündüz (20), Ahmetcan Kaplan (18), Hakan Yeşil (19), Süleyman Cebeci (18) ve Safa Kınalı (21) maça kulübede başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, son bölümlerde Atakan’ı da oyuna sokup, ilk Süper Lig maçına çıkmasını sağladı.

Kağan: İnanılmaz bir duygu

Maç sonrası konuşan Kağan, "En baştan beri hayalimdi bu forma. Açıkçası maç öncesi herkes inanılmaz yardım etti ve destek oldu. Özellikle Uğurcan, Erce ve Arda ağabeylerim... Aslında üstümde baskı hissetmedim. Bu destek bana güven verdi. Uğurcan ağabey 3 maçtır kaleyi kapatıyordu. Onu devam ettirmem gerekiyordu. Çok şükür güzel bitirdik. Son düdüğün ardından yaşadığım sevinç özel. Altyapıdan arkadaşlarım vardı kadroda. Onlarla beraber bu sevinci paylaşmak değerli ve inanılmaz bir duygu" dedi.

Faruk: Amcam yanımda gibiydi

1997 yılında Kocaeli deplasmanı dönüşü Trabzonsporlu 5 taraftar trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O isimlerden biri de dün ilk Süper Lig maçına çıkan Faruk Can Genç'in amcasıydı. Babası tarafından Faruk ismi konulan genç sol bek, 90 dakika bitiminde duygusal anlar yaşadı. Faruk Can, "2 sene önce buraya taraftar olarak gelmiştim. Şimdi sahaya çıktım. Çok farklı duygu. Taraftarımızla aynı şeyleri hissediyorum aslında. Bugün sanki yalnız değildim. Amcam yanımda gibiydi beni itiyor gibiydi" diye konuştu.











