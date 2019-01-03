Ligde oynadığı son 5 maçtan 13 puan çıkaran ve devreyi 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor’da bugün 10 günlük izin sona eriyor. Kamp çalışmaları için Antalya’nın turizm merkezi Belek’i tercih eden Bordo-Mavili ekip, bugün saat 16.00’da buradaki ilk çalışmasını yapacak. İkinci yarı öncesindeki çalışmalarını 12 Ocak’a kadar Antalya’da sürdürecek olan Fırtına’da kamp kadrosundaki altyapı futbolcularının fazlalığı dikkat çekiyor.

4 isim 11’de...

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve altyapı hocaları ile görüşen teknik direktör Ünal Karaman, 29 kişilik kadroya tam 19 altyapı oyuncusunu dahil etti. Öze dönüş politikası kapsamında öz kaynağa yönelen Karaman, 9 günlük kamp döneminde genç oyuncuların performansını yakından takip edecek. Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir ve Yusuf’u ilk 11’e monte eden başarılı çalıştırıcı, idmanlarda öne çıkacak oyuncularını da A takıma hazırlamayı planlıyor.

3 büyükler yaklaşamadı

Trabzonspor, Bursaspor ve Antalyaspor ile birlikte Süper Lig’de bu sezon en fazla genç oyuncu oynatan takım olmayı başardı. Üç büyükler ise Fırtına’nın yanına yaklaşamadı. Galatasaray’da Ozan Kabak başta olmak üzere Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Celil Yüksel ara ara şans bulurken, Beşiktaş’ta ise Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın formayı giydi. Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe’de ise genç oyunculardan Eljif Elmas ile Barış alıcı ön plana çıktı. Beşiktaş dün açıkladığı kamp kafilesinde altyapıdan 13 isme yer verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kamp kadrosu henüz belirlenmezken, iki ekipten de maksimum 10 genç ismin Antalya’ya götürülmesi bekleniyor.

8 oyuncu kadroda yok

Kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz’ın yanı sıra, satış listesine koyulan Zeki Yavru ile Olcay Şahan, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Onazi ve Asya Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Hosseini ile Amiri kamp kadrosuna alınmadı. Öte yandan sezon başı kampına katılan ve kupada BUGSAŞ ile Sivas Belediyespor maçlarında forma giyen genç oyuncu Semih Karadeniz de kafilede yer almadı.