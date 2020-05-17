Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets forması giyen 33 yaşındaki Claudiu Keseru, kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha yeniledi.

İmza sonrası kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Keseru, "Burada birkaç yıl daha kalmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Beş yıldır buradayım ve kendi evimde gibi hissediyorum. Kulübümün ve takım arkadaşlarımın bana daha çok şey katacağına inanıyorum. Ludogorets'in bir parçası olarak kariyerime bile burada son verebilirim" ile sözlerini tamamladı.

2015 yılında Katar Ligi takımlarından Al Gharafa'dan Bulgar ekibine transfer olan Rumen forvetin ismi yaz transfer döneminde Trabzonspor ile ciddi şekilde anılmıştı. Tecrübeli forvet, forma giydiği 193 maçta 115 gol ve 33 asist kaydetti. (Ajansspor)