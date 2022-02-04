Trabzonspor 'da bugüne kadar görüşülen yerli stoperlerin transferi için aşama kat edilememesinden sonra yabancı ihtimali için son bir girişim yapılacak. Yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililerde Trondsen'in ayrılma ihtimali karşısında, Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patric gündeme geldi. Ancak Trondsen'in gitme ihtimalinin düşük olması nedeniyle Patric'in sezon sonu için de düşünülebileceği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Bordo Mavili taraftarlar oyuncunun kariyerini aramaya başladılar.

Patric Gabarron kimdir?

İspanya'nın Mula şehrinde 17 Nisan 1993 yılında dünyaya gelen tecrübeli stoper, kariyerine Real Murcia alt yapısında başladı ve ardından Villarreal ile Barcelona altyapılarına geçiş yaptı. 2015 yılına kadar Katalan ekibinde yer alan ve Barcelona B ile maçlara çıkan İsppanyol stoper, sornasında Lazio'nun yolunu tuttu.

İtalyan ekibi ile bu sezon sözleşmesi bitecek olan Patric, bu sezon takımıyla 15 maça çıktı ve 1 golü var. Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro gözüküyor.







