Josef de Souza’nın Türkiye macerası, Luis Nani ve Robin van Persie ile aynı döneme denk geldiği için biraz sessiz başlamış olsa da Brezilyalı orta saha Fenerbahçe’nin son yıllarda yaptığı en faydalı transferlerden biriydi. Gösterişsiz ama faydalı futboluyla sahici bir orta saha oyuncusu olan Brezilyalı, Arap yarımadasından Türkiye’ye döner ve Trabzonspor’u tercih ederse bu iki taraf için de faydalı bir transfer olur.

Mikel saygıyı hak ediyor

İsmi Trabzonspor ile anıldığı andan itibaren herkesin kafasında bir Obi Mikel mi Souza mı sorusu belirmeye başladı doğal olarak. Benzer fizikte, birbirlerine yakın futbol tarzlarında iki orta sahayı kıyaslamak kolay değil. Tabii hangi sezonlarını kıyasladığımız da önemli. Chelsea dönemlerindeki Mikel’i konuşuyorsak eğer, onun kalitesine yaklaşacak orta sahayı bulmak kolay değil. 32 yaşındaki Trabzonspor performansı bile saygıyı fazlasıyla hak ediyordu. Josef, Brezilyalı olmasına rağmen Mikel’e göre daha düz ama çok faydalı bir oyuncu. Ama Mikel’in yıllarca oynadığı kulüplerde ve özellikle Nijerya Milli Takımı’nda gösterdiği liderliği düşününce bu eşleşmede Josef’in en büyük eksiğinin saha içi liderliği olduğunu söyleyebiliriz.

İyi karakterli takım oyuncusu

Josef de Souza, Porto ile adım attığı Avrupa macerasından mutsuz bir şekilde ülkesine döndüğünde Gremio ve Sao Paolo formaları altında o kadar iyi iş çıkardı ki, 2013 sonrası Brezilya Milli Takımı’na seçilerek kariyerinde altın bir sayfa açmıştı. Fenerbahçe’ye gelişi biraz sessiz gibi görünse de dönemin en faydalı transferi olmayı başardı. Pereira’dan Aykut Kocaman’a kadar çalıştığı teknik direktörlerin onu Mehmet Topal ile birlikte kullanması takım savunması için iyi bir tercih gibi görünse de Josef’in 6 numarada tek oynamayı tercih ettiği bilinen bir durum. O yüzden Trabzonspor ile Josef buluşursa, Bordo-Mavili takımın Sambacı'yı saf bir ön libero olarak kullanması gerekir.

Asist sayılarını yükseltir

Sosa 35 yaşını devirmesine rağmen Trabzonspor’da yeniden doğdu. Kulüp ondan, o da kulüpten memnun ve sanırım devam edecekler. Sosa kaliteli bir 8 numara ve yanında Josef gibi çift yönlü pasör bir 6 numarayla oynamak konforlu bir sezon daha anlamına gelir. Josef’in Fenerbahçe döneminde en dikkat çekici özelliği hem hücum hem savunmada duran top organizasyonlarındaki becerisiydi. Josef’in Trabzonspor’un neredeyse tüm duran toplarını kullanan Sosa’nın asist sayısını yükselteceğine kesin gözüyle bakılabilir.