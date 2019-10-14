Trabzonspor gözünü zirveye dikti...

Yaşadığı kayıplara rağmen Beşiktaş ve Rize karşılaşmalarını kazanarak 2 maçlık bir seri yakalayan Fırtına, 7. hafta sonunda 12 puan topladı. Milli araya 3. sırada giren Karadeniz temsilcisi, hedefi en yükseğe koydu. Ünal Karaman ve öğrencileri, ara sonrasında galibiyet serisine devam etmeyi ve lider Alanyaspor (14) ile 2 puanlık farkı kapatarak 11. hafta sonrasında girilecek milli ara öncesinde zirvede olmayı hedefliyor.

Bu haberi de okudular Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı solladı

Farkı da açmayı hedefliyor

Fırtına bu hedef doğrultusunda bir sonraki milli araya kadar Gaziantep FK, Başakşehir, Göztepe ve Alanya ile kozlarını paylaşacak.

Bordo-Mavililer, 4’te 4 yaparak sadece liderlik koltuğuna oturmayı değil, aynı zamanda rakipleri ile puan farkını az da olsa açmayı planlıyor.