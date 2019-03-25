Trabzonspor’un gözü bu ikilide

Trabzonspor, U21 Milli Takımı'nda forma giyen Berkay Özcan ve Yusuf Sarı'ya göz dikti.

Bordo-mavili takımın sezon başında da kadrosuna katmak istediği iki oyuncunun uzun zamandır izlendiği ve sezon bitimiyle transfer için harekete geçileceği belirtildi. Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın da Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

Fransa'da Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Sarı için de bordomavili kulübün scout raporunda oyuncunun gelişime oldukça açık olduğu, hızı ve tekniğiyle de dikkat çektiğine vurgu yapıldı.

(Sabah)