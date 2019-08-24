UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sparta Prag ile eşleşen Trabzonspor, Çek ekibini 2-2’nin rövanşında 2-1 yenerek Play-Off’a kalmaya hak kazanmıştı.

Karadeniz devi, gruplar öncesindeki son aşamada ise Yunan temsilcisi AEK ile eşleşti. Bordo-Mavililer, deplasmandaki ilk maçta Sarı-Siyahlılar’ı 3-1 mağlup etti ve perşembe günü Medical Park Stadyumu’nda oynanacak rövanş öncesinde büyük avantaj sağladı.

Fırtına, AEK’yı elediği takdirde, gruplara kalacak ve en az 11 milyon Euro’yu (70 milyon TL) kasasına koyacak.

Trabzonspor, UEFA gelirlerinde rekor geliri 2011-12 sezonunda 22.4 milyon Euro kazanarak elde etmişti. Bordo-Maviler, söz konusu sezonda son 32 turunda Hollanda ekibi PSV’ye 2-1 ve 4-1 kaybederek Avrupa’ya veda etmişti.



