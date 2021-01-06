Yıldız oyuncu bu sezon sakatlık ve koronavirüsü nedeniyle 6 maçı kaçırsa da forma giydiği maçlarda takımına büyük katkı sağladı. Özellikle başarılı oyuncu, Medical Park Stadı'nda coştu. Trabzon'da oynanan Erzurum, Sivas ve Rize maçlarında rakip fileleri sarsan 26 yaşındaki forvet pazar günkü Karagümrük deplasmanında da ağları havalandırmıştı. Ekuban bugün de Göztepe karşısında Fırtına'nın gol yollarındaki en büyük silahı olacak.

Abdullah Avcı İzmir'i seviyor

Bordo-Mavililer'in tecrübeli hocasının, İzmir takımlarına karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig kariyerinde İzmir ekiplerine 8 kez rakip olan Abdullah Avcı söz konusu maçların 7'sini kazanmayı başardı. Deneyimli çalıştırıcı tek yenilgisini 2018-2019 sezonunda Başakşehir'in başındayken, yine Göz Göz karşısında 2-0'lık skorla almıştı.

Trabzonspor'un karnesi kötü!

Karadeniz temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'ı son dönemde Trabzon'da yıkamıyor. Bordo-Mavililer, Göztepe'yi konuk ettiği son 4 Süper Lig maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Fırtına, İzmir temsilcisini son olarak Aralık 2001'de mağlup etmişti. Trabzonspor bugün 10 yıllık hasreti bitirmek için sahaya çıkacak.

Göztepe'de hasret 4 maç

Fırtına'nın bugün kozlarını paylaşacağı rakibi Göztepe'de işler yolunda gitmiyor. Galibiyet almakta güçlük çeken İzmir temsilcisi son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Oynadığı 15 maçta da sadece 4 kez 3 puana uzanan taraf olan Göz Göz, Trabzonspor karşısında kazanarak nefes almayı hedefliyor. Aksi bir durumda teknik direktör İlhan Palut'un da geleceği tartışılmaya başlanacak.