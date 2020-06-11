Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu! Jose Sosa..
Süper Lig'in 27.haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı nedeniyle oynamayacağı haberleri çıkan kaptan Jose Sosa da yer aldı. Salı günü Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkacak Trabzonspor'da Sosa'nın durumu maç saatinde belli olacak.
Süper Lig'in 27.haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı nedeniyle oynamayacağı haberleri çıkan kaptan Jose Sosa da yer aldı. Salı günü Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkacak Trabzonspor'da Sosa'nın durumu maç saatinde belli olacak. Kadroda Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı ise sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ