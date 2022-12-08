Trabzonspor , forvet transferi için girişimlerini sürdürüyor. Listenin tepesindeki isim konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu, takımının kendisine yaptığı sözleşme uzatma teklifini reddetti. Trabzonspor'un ise golcü oyuncuyu kadrosuna katmak adına girişimleri hız kazanmış durumda.

Fırtına berabere kaldı

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Crystal Palace ile hazırlık maçında karşılaşırken takımlar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Çalışmalarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile kamp yaptığı otelin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı mücadeleye; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Gbamin, Arif Boşluk, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11’i ile başladı. Trezeguet’in golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçen Bordo- Mavililer, 4 dakika sonra kalesinde eşitlik golünü gördü. 23. dakikada savunma arkasına sarkan Umut Bozok, takımını bir kez daha öne geçirirken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Mateta sonucu belirledi

İngiltere temsilcisi 63. dakikada Mateta ile eşitliği sağlarken, müsabaka da 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Bordo- Mavililer'de Denswil, Naci Ünüvar, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Bruno Peres, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Taha Altıkardeş, Caner Uzun ve Engin Poyraz ikinci yarı süre alan isimler oldu.

İki yıldıza teklif bekleniyor

Trabzonspor'da Bruno Peres'in takıma dönmesinin ardından yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor. Bu doğrultuda satılması için iki isim gündemde yer alıyor. Jorge Djaniny için Arabistan'dan teklifler olduğu belirtildi. Ayrıca Larsen için de Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler geldiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. İki oyuncu için makul öneriler gelmesi halinde satışlarına onay verilecek.

Arda Akbulut geri döndü

21 yaşındaki file bekçisi, tecrübesi kazanması için sezon başında 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a 2 yıllığına kiralanmıştı. Ancak işler Arda Akbulut'un istediği gibi gitmedi. Genç kaleci, sezonun ilk bölümünde 1 maça bile çıkamadı, 15 mücadelenin sadece 4'ünde kulübede oturdu. Arda Akbulut, forma şansı bulamadığı için Bandırmaspor ile anlaşarak kiralık sözleşmesini fesh etti ve Trabzonspor'a geri döndü.

Maxi Gomez'i Celta istiyor

Yaz transfer döneminde takıma katılan Maxi Gomez için İspanya'dan teklif var! Celta Vigo'nun, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Trabzonspor Yönetimi'nin ise gelecek teklif doğrultusunda karar vereceği belirtildi. Fakat UEFA kuralları nedeniyle bir oyuncu bir sezon içerisinde 3 takımda forma giyemeyeceği için bu transferin yaz dönemine kalması bekleniyor.

Adrian Sut pahalı geldi

Trabznospor, Romaya'nın FCSB takımında forma giyen Adrian Sut için girişimlerde bulunmuştu. Rumen basını, Bordo-Mavililer'in başarılı orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. FCSB Başkanı Gigi Becali ise Prima Sport'a yaptığı açıklamada, "Sut için 3 milyon Euro istedim. Bu talebimden sonra onlardan bir yaşam belirtisi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Dovbyk'ten büyük rest

Bordo-Mavililer’in forvet transferindeki 1 numaralı hedefi Artem Dovbyk, kulübü Dnipro’nun yeni kontrat teklifini reddetti. 25 yaşındaki golcü, “Her transfer döneminde izin istemek istemiyorum. Bu yüzden sözleşmeye imza atmamaya karar verdim” dedi.

Trabzonspor ile transfer döneminde adı anılan Artem Dovbyk geleceği hakkında konuştu. Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki santrfor, “Ocak ayında transferim için önce kulübüm Dnipro’nun ikna edilmesi gerek. Eğer böyle bir seçenek olursa kış döneminde ayrılabilirim. Eğer Ocak’ta bu seçenek oluşmazsa yaz transfer dönemi için de ayrılığı düşünebilirim” sözlerini sarf etti. Kulübüyle 1 yıllık olan kontratını uzatmama kararı almasıyla ilgili olarak da yorumda bulunan 1,89’luk forvet, “Her transfer döneminde gidip gitmememle ilgili izin istemek istemiyorum. Bu yüzden şu anda sözleşmeye imza atmamaya karar verdim” yorumunu yaptı. Dovbyk, kendisine hangi rakamlar sunulursa sunulsun, hayalinin Avrupa’da üst düzey bir takımda oynamak olduğunu belirtti.

Pazarlıklar devam ediyor

Dovbyk, bilindiği gibi geçen sezon başından beri Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-Mavililer’in oyuncu için transfer girişimleri Ukrayna kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşmemişti. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Şu anda Ukrayna’nın 1 numaralı forveti konumundaki Dovbyk, bu sezon milli takım da dahil toplam 28 resmi maçta 19 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Trabzonspor’un yanı sıra, Avrupa’dan da bir çok kulüple adı anılan oyuncuya yaz ayında Augsburg, Stuttgart, Salernitana ve Torino takımları teklif yapmıştı.

Artem Dovbyk, bu sezon Dnipro formasıyla çıktığı 22 maçta 16 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

7 milyon Euro’luk teklif...

Devre arası için adı Salernitana ile anılan oyuncu için İtalyan kulübünün 7 Milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifi yapacağı konuşuluyor. Dovbyk’ın sözleşmesi ise 31 Aralık 2023 tarihinde bitiyor. Yani yaz ayında oyuncu transfer edilmek istense bile yine Dnipro kulübüne bonservis ödenmek zorunda.