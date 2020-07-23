Trabzonspor'un gözdesi Blackett serbest kalıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in formasını giyen ve devre arasında Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen Tyler Blackett, kontratının sona ermesiyle birlikte serbest kalıyor.

23 Temmuz 2020, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un gözdesi Blackett serbest kalıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Reading'in formasını giyen Tyler Blackett, kontratının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılıyor. Serbest oyuncu konumuna gelecek Blackett ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu. 

BerkshireLive'a göre Belçika ve İngiltere'den teklifler alan Blackett için söylentiler ilk olarak devre arasında Türkiye'den Trabzonspor veya Ankaragücü ile anlaştığı haberleriyle çıkmıştı. 

Novak'ın durumunun henüz netleşmediği Trabzonspor'da sol bek olarak Blackett'ın yeniden gündeme gelebilecekken oyuncunun yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor. 

2016'da Manchester United'dan Reading'e transfer olan 26 yaşındaki sol bek, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 23 maçta, 4 asistlik katkı sağlamıştı. 

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