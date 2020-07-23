İngiltere Premier Lig ekiplerinden Reading'in formasını giyen Tyler Blackett, kontratının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılıyor. Serbest oyuncu konumuna gelecek Blackett ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu.

BerkshireLive'a göre Belçika ve İngiltere'den teklifler alan Blackett için söylentiler ilk olarak devre arasında Türkiye'den Trabzonspor veya Ankaragücü ile anlaştığı haberleriyle çıkmıştı.

Novak'ın durumunun henüz netleşmediği Trabzonspor'da sol bek olarak Blackett'ın yeniden gündeme gelebilecekken oyuncunun yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor.

2016'da Manchester United'dan Reading'e transfer olan 26 yaşındaki sol bek, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 23 maçta, 4 asistlik katkı sağlamıştı.