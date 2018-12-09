Trabzonspor'da İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan kiralanan Caleb Ekuban fazla forma şansı bulamamasına rağmen verilen görevi en iyi şekilde değerlendirdi.

4-0’lık Galatasaray maçında 86. dakikada oyuna dahil olan Ganalı futbolcu, uzatma anlarında attığı golle skoru tayin etmişti.

Daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada sadece 138 dakika süre alan ve ağları sarsamayan 24 yaşındaki santrfor, son iki haftada kendini buldu.

Hafta içinde annesini kaybetmesine rağmen Kayseri kadrosuna dahil edilen Ekuban, mücadelenin 74. dakikasında oyuna dahil olmuş ve 82’de kilidi açan golü kaydetmişti.

Konya maçına da kulübede başlayan genç futbolcu, 69’da Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna girdi ve 77’de rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon süre aldığı 177 dakikaya 3. golünü sığdıran Ganalı golcü böylece 59 dakikada bir skor üretme başarısı gösterdi.