Trabzonspor ile kampa katılan ve daha sonra kiralık olarak İstanbul ekibine transfer olan Koray Kılınç TFF 2'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sarıyer ile İnegöl arasında oynanan karşılaşmaya Trabzonspor’un daha fazla forma şansı bulması için kiralık gönderdiği Koray Kılınç attığı 2 golle damga vurdu. Yetenekli forvet sergilediği performansla maçın adamı olma başarısı gösterdi.

22 yaşındaki golcü oyuncu Sarıyer ile bu sezon 28 maçta 10 gol attı.

Koray Kılınç'ın Sarıyer ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.



