Trabzonspor'un gönderdiği Koray Kılınç 10 gole ulaştı
Sezon başında Abdullah Avcı'nın isteğiyle Trabzonspor kampına dahil olan ve sonrasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Sarıyer Spor Kulübü'ne imza atan Koray Kılınç ortaya koyduğu performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Trabzonspor ile kampa katılan ve daha sonra kiralık olarak İstanbul ekibine transfer olan Koray Kılınç TFF 2'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sarıyer ile İnegöl arasında oynanan karşılaşmaya Trabzonspor’un daha fazla forma şansı bulması için kiralık gönderdiği Koray Kılınç attığı 2 golle damga vurdu. Yetenekli forvet sergilediği performansla maçın adamı olma başarısı gösterdi.
22 yaşındaki golcü oyuncu Sarıyer ile bu sezon 28 maçta 10 gol attı.
Koray Kılınç'ın Sarıyer ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.