Trabzonspor'un ilk yarı bitiminde sözleşmesini feshettiği sol kanat oyuncusu Donis Avdijaj, İskoçya’nın yolunu tuttu. 23 yaşındaki Kosovalı oyuncu Hearts takımı ile sözleşme imzaladı.
Avdijaj’ın sezon sonuna kadar anlaştığı Hearts, 21. hafta sonunda 12 takımlı İskoçya Premier Ligi’nde en yakın rakibinin 5 puan gerisinde son sırada bulunuyor.
Donis Avdijaj'ın yeni takımında 99 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Donis Avdijaj, beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Ligin ilk yarısında çıktığı 18 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kosovalı sol kanat, hayal kırıklığı yaratmıştı.
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