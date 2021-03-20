Kart sınırında bulunan Trabzonspor'un golcüsü Jorge Djaniny, Ankaragücü maçının 58. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 1 gol, 2 asistle maça damga vuran 29 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle çıkışa geçen Djaniny, ligde çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Djaniny'nin Fırtına ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Başkent ekibi karşısında dikkat çeken bir performans sergileyen Djaniny, ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.



