Karadeniz devinin golcüleri iş başında... Bordo-Mavililer’in forvet oyuncuları Alexander Sörloth, Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban gösterdikleri performansla parmak ısırtıyor. İngiliz ekibi Crystal Palace’tan kiralanan Norveçli oyuncu, yıldız çıktığı 20 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistle oynadı, krallık yarışında iddialı duruma geldi.

Sturridge ise sezon başı kampı geçirmemesi nedeniyle sık sık sakatlandı ve yüzde 100’üyle oynamadı. Ancak ngiliz süperstar forma giydiği 452 dakikada 5 gol, 4 asist yaptı ve her 50 dakikada bir skora katkı sağladı. 2 buçuk ay sonra sakatlığını atlatan Ekuban ise son oynanan Altay karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı, gelecek adına iyi sinyaller verdi.