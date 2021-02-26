Bordo-Mavililer, ligde peş peşe galibiyetlere uzanırken gol yollarında ön plana çıkan isimler Nwakaeme, Bakasetas ve stoper Vitor Hugo oldu. Son Başakşehir mücadelesinde ise 3 puanı Yusuf Sarı getirdi. Hücum hattının önemli isimleri ise son dönemde suskun. Ligde 6 golü bulunan Caleb Ekuban, 5 karşılaşmadır ağları havalandıramıyor. Djaniny de aynı periyotta gol sevinci yaşayamadı. Takımın bir diğer forveti Benik Afobe ise 16 Ocak’taki Antalyaspor maçında fileleri sarstı, 7 maçtır suskun kaldı. Fırtına’nın 3 yıldızı da Fenerbahçe karşısında bu sessizliğe son vermek istiyor. Ekuban, Djaniny ve Afobe, antrenmanlarda bu hırslarını fazlasıyla gösterdi, çift kale maçlarda attıkları gollerle alkış aldı. Şimdi sıra bu performansı, pazar günü sahaya yansıtmaya geldi.



